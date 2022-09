Repliik ⟩ Rahusõnum kõige õigemal hetkel

Kõige selle foonil tuletas etendus meelde, et maailma eri paigus on veriste diktaatoritega silmisti seisnud varemgi. Nende näod ja aina valjenev kõne mõjuvad õõvastavalt. Etenduse jälgimiseks piiratud alasse surutud vaatajail ei ole sel hetkel põgenemisteed, tekib kaitsetuse tunne. Mida inimene sellises olukorras teeb? Mina võtsin oma lapsel ümbert kinni ja kallistasin. Üksteise ümbert hoidsid kinni teisedki vaatajad …

Aga lärm lõppes ja kõlama hakkas muusika, rahulaul. Selle hetke tähendus, sõnum oli minu jaoks just see, mida mulle praeguses hirmutavas reaalsuses oli vaja meelde tuletada. Kõigist nendest veristest diktaatoritest on jagu saadud. Ja saadakse ka Putinist.