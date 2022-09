Rahvusvaheline muusikapäev viib pärnakad ratastel helirännakuile

Laupäeval, 1. oktoobril tähistatakse rahvusvahelist muusikapäeva, millele 1975. aastal pani aluse maailmakuulus viiuldaja ja rahvusvahelise muusikanõukogu tollane president lord Yehudi Menuhin. Päeva eesmärk on juhtida tähelepanu muusikale, tõsta esile muusikuid ja panna märkama mitmekesist helimaailma meie ümber.

Meie riigis on Eesti muusikanõukogu eestvedamisel muusikapäeva tähistatud juba 20 aastat, neist viimasel üheksal suurejoonelise kontsertide programmiga, mille raames kõlab ühel päeval elav muusika kõikjal Eestis. Andekate interpreetide ja hakkajate korraldajatega koostöös viivad eri muusikasündmused osalejad helirännakutele kultuurimajades, kontserdisaalides, kirikutes, aga ka avalikus ruumis. Kõlavad instrumendid, helisevad lauluhääled, põriseb filmiprojektor ja mööda muusikarada vuhiseb jalgratas. Just ratastel giidituuriga “Muusikalinn Pärnu” saavad Lastepargis sel puhul giidiks oleva Elo Keskülaga alguse rahvusvahelise muusikapäeva sündmused Pärnus.

Muusikapäeva koordinaator Kaisa Lõhmus lisas, et 25. septembrini on muusikaga tegelejail võimalik veel selle päevaga liituda ja anda omagi panus. Muusikapäeva lahutamatu osa on rahvusvahelise muusikapäeva galaõhtu, mis toimub äsja avatud Viimsi Artiumis. Galal tunnustavad Eesti muusikanõukogu ja Eesti kultuurkapitali helikunsti sihtkapital valdkonna säravamaid tegijaid.