Pärnu kunstnik tähistab 100 aasta juubelit rahvusvahelise tuuriga

“Ta on tulihingeline Raeküla linnaosa patrioot, armastab väga Pärnut ja Pärnumaad, siinset loodust ja inimesi. Viimased paar aastat koroonapandeemiat ei möödunud eakale loomeinimesele lihtsalt. Nii viis haigus ta 2020. aasta kevadel haiglasse, sealt juba hooldushaiglasse ja nüüd juba üle poolteise aasta on Johanna veetnud omi päevi Tammiste hooldekodus,” rääkis Karro-Selg.

Kunstnik on süvakristlane, astudes veel paar kuud tagasi rahvusvahelise heategevusorganisatsiooni Y’s Men International liikmeks. See ühendus järgib ja levitab kristlikele väärtustele rajanevaid elupõhimõtteid. Just nimetatud organisatsiooni Baltikumi ja Skandinaavia klubidega on kavas korraldada Johanna Grauverki loomingut kokkuvõttev rahvusvaheline näitusesari, mis koosneb 30st Pärnu linna ja maakonna looduskauneid kohti tutvustavast maalist.