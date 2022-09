Pisikülast pärit naine teeb ilma Inglismaa filmitööstuses

Ühel hetkel otsustas Dunkley, et nüüd on elu nähtud küll ja tuleb hakata oma unistuste poole pürgima.

“Ma teadsin 17aastaselt, et tahan kunagi olla filmirežissöör. Tegin plaani, et pärast keskkooli teen kõigepealt muid huvitavaid asju, alles siis lähen ülikooli,” rääkis Dunkley.

2008. aastal alustaski naine filmikunsti ja meedia õpinguid Inglismaal Norwich City College’is. Paraku ei piisa selleks, et sind Inglismaa filmimaastikul tõsiselt võetaks, vaid tunnistusest. Vaja on aastaid tasuta tööd teha. Alles nüüd on Dunkley enda sõnutsi jõudnud punkti, kus talle laekub tööpakkumisi.