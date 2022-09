nädalast jäi kõlama ⟩ Nagu kala vees

Riigiametnikud küll märgivad kalavastsete seirele tuginedes, et Pärnu lahe vee läbipaistvus oli pärast süvendustöid paaril järgmisel aastal madalam, kuid kala arvukusega seda ei seostata. Pigem tuuakse põhjusena välja heitlikud kevadilmad, püügisurve ja oma osa olla kormoranidelgi.

Mõistagi on merelinna nii Pärnu kaluritele kui harrastuspüüdjatele kohalik kala ülioluline. Ja kõrvalt vaadates paistab, et ega keskkonnaministeeriumi süüdistaminegi, et nad laevatee süvendamiseks loa andsid ja nõnda kalurite arvates keskkonnakatastroofi põhjustasid, tulevikku vaadates suurt midagi juurde anna.