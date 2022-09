Sõudenelik platseerus MMil viiendaks

Nagu ikka, alustas kõige teravamalt hoogsa alguse poolest tuntust kogunud Itaalia, kes pidi juba esimese distantsiveerandi järel liidripositsiooni Poolale loovutama. Britidki surusid tugevalt, said Poolale lõpus ohtlikult lähedale, ent jõud neist siiski üle ei käinud.

"Arvestades mõneti eksperimenteerivat hooaega – meil on uus eessõudja, lisaks teinegi värske mees –, on selline minek meeldivaks üllatuseks,“ rääkis vahetult peale sõitu Raja, kelle sõnutsi oli neil esiti plaan kaheksa hulka pääseda.

Kui midagi norida, on see staažika tegija hinnangul sõidu algusfaas. "Siin näen meil varu paremaks saada: peame vaeva nägema starditsoonist väljumisega, et konkurentidele liiga ohtralt alguses ära ei annaks,“ ütles Raja.