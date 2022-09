Vürtspaprika viljade värvigamma on kirev ja mõnel taimel triibulised lehed, seletab tšillikasvataja Katrin Pärn-Reiser.

Kärsu külas Metste aiandustalus on aastatega katsetatud poolesaja tšilli ehk vürtspaprika sordi kasvatamist, tänavu jäi neist valikusse 125, mis esitlevad värvikaid ebamarju ja veel ka imelisi õisi. Eesti suurima ja tuntuima tšillikogu omanik, talu noorperenaine Katrin Pärn-Reiser ütleb, et tal on lemmiksorte, mis jäävad, kuid igal aastal lisandub uus valik.