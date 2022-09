Politsei tabas reidil seitse joobes sohvrit, tähelepanelik liikleja veel ühe

“Tuvastasime, et pärast alkoholi tarvitamist oli rooli istunud seitse sõidukijuhti, kelle suhtes alustasime väärteomenetlust. Peale selle tabasime roolist ühe jääknähtudega sohvri,” selgitas Pärnu patrullitalituse grupijuht Rein Jõgeva.

Seitse alkoholi tarvitanud juhti on politseiametniku hinnangul väga palju. “Eriti kui arvestada, et kontrollisime sõidukijuhtide kainust lühikese ajal jooksul ja vaid kolmes kohas,” täpsustas ta. Iga roolikeeraja, kes ebakaines olekus sõitma läheb, kujutab endast suurt ohtu nii iseendale kui kaasliiklejaile. “Seega ei ole liiast üle korrata, et alkoholi tarvitanuna ei tohi ükskõik millist sõidukit juhtida,” rõhutas Jõgeva.