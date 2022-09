Motosportlastel oli USAs must nädalavahetus

“See oli meile must nädalavahetus,” võttis Tanel Leok kokku koondise seekordse kogemuse Rahvuste krossilt. “Ometi, kuigi Jörgen oli vigastatud, sõitsime end finaali, Harri andis endast sõidus kõik ja mina ka. Oleksime suutnud näidata väga kõva taset, kui meil kõik siin oleks sujunud,” sõnas ta.

MX2-klassis teist aastat Eestit esindanud Talviku oli enne võistlust enesekindel. “Olen tänavu USAs korduvalt võistelnud, Red Budi raja suured hüpped ei üllata, sest seda tüüpi radadega on mul juba kogemust,” rääkis noor motosportlane. “See, et rajal on nii palju valikuvariante ega ole ühte konkreetset sõiduliini, teeb sõitmise ülilahedaks.”