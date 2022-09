Muusikapäev ⟩ Linnaorkester valis 29. hooaja teemadeks looduse, looja ja origami

29. hooaega läbiv teema "Loodus ja looja" on meie igapäevases elus (kellele ootamatult, kellele oodatult) peateemaks muutunud, mistap kannab algav hooaegki endas soovi, et meil kõikidel jätkuks loovust ja tarkust, hoolimist ja hoidmist.

"Reini sümfoonia" on aga Männi sõnutsi Robert Schumanni üks kuulsamaid teoseid. 3. sümfoonia elujõud ja vaimuvärskus on inspireeritud Reinimaa loodusest ja eluolust.

Lähtudes põhimõttest "helid loovad kujundeid", on linnaorkestri juubelieelse hooaja kujunduse loonud origamikunstnik Anne Rudanovski, kes on otsinud ainest helidest.

19. sajandi keskel tegi Prantsuse matemaatik Jules Lissajous eksperimendi: ta leidis, et kui panna helihargi otsa väike peegel ja sellele suunata valguskiir, saab tekkiva vibratsiooni tumedal ekraanil nähtavaks teha. Helihargi löömisel tekkis väike vertikaalne joon ja kui see kiiresti teise peegliga edasi suunati, tekkis horisontaalne siinuslaine.

Lissajous mõtles, mis juhtuks, kui laine külgsuunalise peegeldamise asemel asetada teine peeglikesega helihark esimese suhtes täisnurga all, et tekitada külgsuunaline liikumine. Ta avastas, et helihargid, mille suhtelised sagedused on lihtsas vahekorras, tekitasid kauneid kujundeid, mida nüüd tuntakse Lissajous’ kujunditena. Näiteks oktaav on visuaalselt nagu lõpmatus või kaheksa.