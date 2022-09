GALERII ⟩ Non Grata ja Baltimaade kunstnikud kõndisid Jeesusena New Yorgi anarhismifestivalil

Eesti ja ülejäänud Balti riikide kunstnikud osalesid 10.-11. septembril anarhistide raamatumessil (NYC Anarchist Book Fair), mis toob New Yorgis kokku sadu anarhiste, anarhia toetajaid ja uudishimulikke külastajaid. Messi raames toimunud New Yorgi Anarhismi kunstifestivali kulminatsiooniks kujunes Non Grata organiseeritud ühisaktsioon. Fotode autorid: Charles Mallison, Arvo Sailev, Taje Paldrok

Foto: Charles Mallison, Arvo Sailev, Taje Paldrok