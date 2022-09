GALERII ⟩ Non Grata osales Amazonase ja inimkonna päästmise protestimarsil

Festivali virtuaalplatformil ütles 94aastane Noam Chomsky ootamatult, et meil on aega päästa Amazonas ja koos sellega kogu maailm vaid kaks kuud.

“Aeg on otsustav, hüperboolne, see tundub hullumeelne, meeletu, kuid tõsi: järgmised kaks kuud on kõige tähtsamad kogu inimkonna ajaloos. Valimised Brasiilias määravad inimkonna edasise käekäigu, kas see jääb kestma või ei, siin ei ole midagi üle paisutatud, me teame liiga hästi fakte. Kui praegust presidenti, Amazonase hävitajat Bolsonarot riiki juhtimast ei eemaldata, vaatame pealt Amazonase metsade massilist hävitamist, pärismaalaste hukkumist ja nii Brasiilia kui kogu maailma katastroofi,” vahendas festivali eestvedaja Al Paldrok USA aktivisti, keeleteadlase ja filosoofi sõnumit.