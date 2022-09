Toomas Kivimägi ⟩ Lubadustega varjutatud sild

Kuni tänase päevani, mil peaminister Kaja Kallas annab parlamendile üle 2023. aasta riigieelarve. Esimest korda on „käegakatsutav“ ja must valgel loetav viis miljonit eurot Pärnu silla ehituseks aastaks 2023. Enamgi. Riigieelarve seletuskiri sedastab: „Pärnu linnale antakse investeeringutoetust silla ehitamiseks, 2023. aastal summas 5 mln eurot ja 2025. aastal summas 15 mln eurot.“ Ehk kokku 20 miljonit eurot Pärnule on valitsuse otsus ja ettepanek riigikogule. Sellest 15 miljonit on Euroopa Liidu nõndanimetatud liikuvuse meetme rahapajast. Kõik see kajastub ka riigieelarve strateegias aastateks 2023–2026.