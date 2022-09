Vambola Paavo ⟩ Nagu lonkav pruut

Pealinnaga tuleks luua igast riigi otsast kiired ja tänapäevased ühendusteed, seda riigikaitselises võtmes. Via Balticast hakati rääkima Vene aja lõpul, kuid ehitus edeneb visalt.

Poola, mida pikka aega peeti projekti pudelikaelaks, on viimase 10–15 aastaga teinud suure hüppe. Neil on paari aasta pärast tee oma riigi piires valmis. Leedu piirilt võib praegugi sõita neljarealist teed pidi Suwalkini ja järgmisel aastal lastakse käiku veel mitu lõiku Augustowi suunal. Sealt Varssavisse on juba nüüd lust sõita. Poolakas oskab raha kasutada.