Teele Vespere ⟩ Kriisiks tuleb valmistuda kohe

Kui saad info, et keegi tahab öösel su koju sisse murda, hakkad ju kohe tegutsema ega jää ootama ega lootma, et seda ei juhtu. Niisamuti tuleb kriisiks valmistuda kohe.

Me peame kõik läbi mõtlema oma pere seisukohalt tähtsaima: kas meie kodu on kriisiolukordadeks valmis?

Kui riik ja kohalik omavalitsus keskenduvad kriisis elutähtsate teenuste nagu toasooja, elektri, vee ja kanalisatsiooni tagamisele, tuleb meil reakodanikena hoolitseda enda ja oma lähedaste toimepidevuse eest. Ettevalmistunult suudab iga pere oma varuga hakkama saada nädala. See annab riigile võimaluse tegelda probleemidega, mis mõjutavad suuremat hulka inimesi. Mida tugevam on üksikisik, seda tugevam on riik.

Mida siis ikkagi on vaja, et seitse päeva ise toime tulla? Kõige olulisemad on loomulikult toit, vesi ja ravimid. Pere suurusest lähtuvalt võiks kodus olemas olla vähemalt nädala jagu pika säilivusajaga toiduaineid, toidu soojendamiseks matkapliit või priimus, küllaldases koguses vett (iga inimese kohta kolm liitrit ööpäevas) ja esmaabivahendite komplekt, kus muu hulgas on regulaarselt tarvitatavad ravimid.