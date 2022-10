Suur lugu ⟩ Ukrainas sõdiv pärnakas: Ma kardan Vene võimu all elamist rohkem kui surma

Pärnakas German Barinovil on sugulasi nii Ukrainas kui Venemaal. Ennast peab ta venelaseks: ta käis venekeelses koolis ning enamik sõpruskonnastki on venelased. Kui ta kuulis, et meie idanaaber alustas ööl vastu 24. veebruari täiemahulist sissetungi Ukrainasse, valis Barinov Ukraina poole.