Linnaorkestrit tuleva aasta riigieelarve ei aita

“Olen juba palju kordi rääkinud kultuuriministeeriumi esindajatega ja küsinud, kas oleks võimalik seda summat tõsta. Aga iga kord saan ma vastuseks, et paraku on aastast aastasse toetussummad ühesugused, et kui meile juurde panna, peab kelleltki teiselt ära võtma,” märkis Erastus. “Me kindlasti sooviksime, et see toetus oleks suurem, aga siiamaani on see jäänud ühesuguseks.”