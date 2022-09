Väärikad tegid tudengitele süüa

Kolledži fuajees tekitasid mihklipäeval Eesti toidu kuud tähistades melu Pärnu väärikate ülikoolis teadmiste täiendajad, kelle pakutavate kookide, suupistete, hoidiste laua juures tunglesid tudengid ja nende õpetajad. Kandikud tühjenesid silmanähtavalt. Ennast võrukaks nimetanud Theamai Lippu jagas termospotist mulgiputru ja seletas küsijatele, kuidas sellist “tummist klassikat” keeta, hoiatades, et keema pandud kruupe ei tohi potis segada.

“Kui rahvas tavaliselt viskab küüslaukude peale kasvanud seemnetutikesed minema, siis mina avastasin, et need on väga huvitavad marineerida,” tutvustas oma “Marineeritud küüslaugu seemnetükikesi” Hilja Hindrichson.