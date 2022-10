Video ja galerii ⟩ 128 aastat tegutsenud külapoe uks läks jäädavalt lukku

“Selline see väikeste maapoodide saatus on,” tõdes Arusalu teisipäeval, kui Pärnu Postimees kohalikus kaubandustemplis külas käis. “E-Selveri kirjaga autot on viimasel ajal siin kandis ühe rohkem näha. Klientidest neil ilmselt puudus pole.”

Seda ei saa ühelgi moel imeks panna. Suurte kaubanduskettide hindadega kohalik pood võistelda ei suuda ning valikki on nende veebipoodides mitu korda suurem. Ja kilekott produktidega tuuakse otse ukse taha vaid viie euro eest.

Poodniku ametiaega Arusalul jagub. Viimased 46 aastat on ta seisnud Saulepi poe leti taga. Enne seda jagas ta end seitsme aasta jooksul Tõstamaa, Oidrema ja Saulepi kaupluste vahel.

Arusalu ise oma 53aastasest müüjastaažist numbrit ei tee. “Pärast Pärnu kaupluskooli lõpetamist sain kodukanti tööle. Mulle see töö meeldib, ma ei tuleks muidu ju koduuksestki välja. Vastu tahtmist ei saa seda tööd teha,” lausus ta.

Mida ta esimestel tööpäevadel müüja ametis tegi, Arusalul meeles ei ole, aga kindel on see, et töö oli hoopis teistsugune kui tänapäeval.