GALERII ⟩ Ivar Kaasiku näitusel murdub valgus vikerkaareks

Valgus on meie jaoks valge, läbipaistev. Füüsiliselt tajume teda eelkõige soojusena. Valguse murdumisel klaasi serval või siis peegli faasis muutub ta vikerkaarevärviliseks. Need murdumised on Kaasiku maalides saanud kindlad piirid ja konkreetse kuju.

“Vaimupimedus. Nii lähedal võivad asuda abstraktsioon ja hüperrealism, et teenida kunstis ühist eesmärki: näidata kätte unustatud teeotsad ja avada silmad uuteks elamusteks. Lihtsa vormi ja joonega edasi antud värvilaigud lõuendil on kui puudutuste peegeldused ekraanil või kui murdunud kiired eri mateeriate puutepinnal. Valguse ja varju kooseksistents on näituse peamotiiv. Pintslitöö ja värviga on tekitatud dünaamika, konkreetsed joonised ja võnked, mis saavad erilise tähenduse vaid vaataja silmades,” märgib maalide autor.