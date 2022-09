Loodusvaatlus ⟩ Hea aeg vaadelda sabatihaseid

Sain mõne päeva viibida Põhja-Soomes, kus siin-seal olid lehed puudelt-põõsastelt läinud. Alles oli jäänud vaid kontrastne mustika-, sinika- ja Alpi leesika vaip, kuid peagi tuhmub seegi. Mõnel pool põhjas taandub lumi alles juunis, pea päev läbi särava päikese toel pulbitseb suvine elu ja sügis tuletab end meelde juba septembri alguses. Esimesed lumesajudki pole septembris haruldane nähtus. Meil on need üleminekud pisut sujuvamad, mis annab võimaluse end ümber häälestada. Mis sest, et viimastel aastakümnetel näivad aastaaegade piirid aina hägusemad.