Ahiküttega kodumajapidamistele jõhkrat hinnatõusu hüvitamast loobus valitsuskoalitsioon põhjendusega, et valdavalt sularahas käiv halupuude eest arveldamine ei võimalda tegelikku toetusvajadust kontrollida. Ometi on just puuküttega ahjud-pliidid-kaminad kümnetes tuhandetes eelmisel sajandil ehitatud eramutes endiselt peamine kodusooja saamise viis.