Galerii ⟩ Haruldane loomapere ootab paarikümmet esiklast

Looduses Kesk- ja Lõuna-Ameerikas elavad kolme meetri pikkuseks kasvavad kaimanid jõudsid Pärnusse eri teid pidi. Tallinnas ühes Õismäe korteris elanud Dorast loobus omanik ja Diego ostis Minizood pidav Peeter Põldsam Hispaaniast Dorale seltsiliseks. "Kui isane basseini sai, istusid nad mõne päeva eri nurkades ja siis olid põmdi üksteise kõrval lambi all," meenutas Põldsam, kelle hinnangul on kaimanite tegevust väga huvitav jälgida. "Nad on nagu dinosaurused."

Krokodillide ja alligaatorite kõrval krokodilliliste seltsi kuuluvate kaimanite jooksuaeg on suve alguses, kui isasloomad laulma hakkavad. "Esimene kord arvasin, et suurem reka sõidab majast mööda, sellised tümakad tulid. Selline tunne oli, et maja väriseb. Laulu põhimõte on neil nagu ööbikul, ta hüüab, et see on minu territoorium ja minu abikaasa," meenutas Põldsam, kel seni pole õnnestunud erakordset heli salvestada.