Galerii ⟩ Pärnu kunstiklubi pani sügisnäitusele pildid Eestimaast

“Me oleme ju igal suvel käinud Eestimaa kaunites paikades laagerdamas. Panime seekord natuke vanamoodsa pealkirja, see on meie sügisene saagikoristus,” selgitas kunstiklubi juht Tiina Erala.

Palju on maastikupilte, sealhulgas sügist, aga samuti inimfiguurid Ella Žulienelt, kokku on eksponeeritud ligemale 40 pilti 15 autorilt. Klubilaste tegutsemisampluaa on hästi lai, on nii õli-, akrüül-, akvarell- kui pastellmaale.