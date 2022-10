Pea pool aastat võiduta olnud pärnakad muutsid kurssi

Pärnakad jäid Nikita Dronovi tabamusest 18. minutil kaotusseisu, kuid Eke Tormis Pika värav ja Igor Mohhovi täpne penalti pöörasid kaalukausid teise poolaja keskel suvepealinlaste kasuks ja 2:1 saadi tabelisse teine järjestikune võit. Ääremärkus: märtsis alanud hooaja esimese võidu said pärnakad kirja alles augusti keskel, kui alistasid FC Flora U21 meeskonna.

Pärnu tiim on teeninud 30 mängust kolme võidu ja kaheksa viigiga 17 punkti, asudes endiselt tabeli viimasel real. Sama arvu punkte on kogunud Viljandi Tulevik. Kaheksandal kohal Ida-Virumaa Alliance’il on seitsmepunktiline edumaa. Hooaja lõpuni jääb kuus vooru.