Virumaa ettevõtja panustab uude poodi miljon eurot, tulekul on soomlaste suurtegijagi

Lääne-Virumaal tegutseva AS RR Lektuse plaanide kohaselt kulub toidupoe ehituseks umbkaudu miljon eurot ja neli kuud. RR Lektuse juhataja Rein Reinvee ütlust mööda sai uue poe asukoha valikul määravaks tõik, et piirkonnas on vajadus uue toidukaupluse järele ja sobiv plats oli seal saadaval. “Ümbruskonnas kauplus puudub ja kohalikel elanikel pole oma kodupoodi. Leidsime kauplusele sobiva kinnistu, nii saigi vastav otsus langetatud,” selgitas Reinvee.