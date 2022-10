Galerii ⟩ Kunstiõpetajad tõid muusadena välja oma loomingu

Kuivõrd mõtlevad õpilased, lapsevanemad või isegi kolleegid, et neile teada ja armsale õpetajale pole pedagoogiamet sugugi ainuke roll, vaid selle kõrval on kunstiõpetaja ka kunstnik? Astudes kunstiõpetaja kui kunstniku hingemaailma, võime avastada täiesti teise inimese ja uue inspiratsiooniallika.

“Tahaksime tõesti luua traditsiooni, et oktoobris, kui on õpetajatele pühendatud kuu ja 5. oktoobril õpetajate päev, me korraldame oma õpetajatega, kes ühtlasi on andekad kunstnikud, ülevaatenäituse, et anda neile isikliku loomingu näitamise võimalus,” rääkis kooli õppejuht Lee Press. Siin saab näidata seda külge, et õpetaja ei ole ainult õpetaja, vaid ühtlasi loomeinimene, kes mõtleb selles võtmes ja vaimus, kui juhendab omakorda noori.