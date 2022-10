GALERII ⟩ Raudmehed tähistasid juubelit ega kavatse veel püssi põõsasse visata

Klubi looja, president ja eestvedaja Enn Kübargi on endiselt vitaalne: teisipäeval 69. sünnipäeva tähistanud korraldaja hüppas isegi 72 tundi varem kahel korral ratta selga ja tegi nende vahele ühe jooksutiiru. Niisiis sain vahva vuntsiga härrale õnne soovida koguni kolmel põhjusel: klubi juubeli, enda hällipäeva ja karikavõidu puhul.

"Ei ole arv, millega hõisata," viitas Kübar poolesajale võistlejale ja meenutas, et pika ajalooga klubi ühe ürituse osalejate rekord jääb 300 kanti, kui sporditi Jõulumäel. "Aga ega tänapäeval olegi raske midagi teha-luua, sest eri võistlusi on nii palju. Tartus oli samal päeval näiteks maraton ja jooksumehed läksid ikka sinna. Mis teha, peame sellega leppima ja teadvustama, et meie oleme ikka väiksed tegelased ega saa oma arvu kunagi 1000ni. Teeme väikselt, aga oleme viinud võistlused rahvale laiali: Paikusele, Pärnu-Jaagupisse, Tootsi, Varblasse, Pärnusse."