Kolumn ⟩ Lõpetage valeandmetega kelkimine!

Väga paljud või isegi enamik erakondadesse kuulujaist ei ole astunud nendesse erakondadesse, mille liikmed nad nüüd on. Eesti erakonnad on suureks kasvanud valdavalt liitmiste ja ühinemiste tulemina. Uude erakonda on kaasa lohistatud kõik vana liikmedki. Ei saa mööda ka tõigast, et aegade alguses tehti partei kasvatamiseks sulitempe. Tartu ülikooli emeriitprofessor kriminoloog Jüri Saar, kes seadis erakondade nimekirjade adekvaatsuse kahtluse alla juba 2014. aastal, on nimetanud seda ühest teise vedamise nähtust poliitilise inimkaubanduse erivormiks.