Esimese eestlasena Hawaii Ironmanil pjedestaalile tõusnud Timmo Jeret: Maailma naba tunnet pole

Kes arvab, et kaheksa tundi ja 49 minutit kestnud pingutus imeb viimse piirini viidud keha kütusest nii tühjaks, et patja nähes vajub väsinud sportlane silmapilk magama, eksib. Päev pärast esimese eestlasena Hawaiil pjedestaalile astumist on ta unetunde kokku kraapinud vaevu kolm. “Algul arvasin, et kõht tühi, aga tavaliselt, kui öösiti söömas käin, jään kohe magama,” mõlgutab Jeret võistlusjärgsel hommikul. “Ju siis emotsioonid, adrenaliin.”