Jõeäärsetes saludes on aga lehti kõvasti vähemaks jäänud. Kaldaid ääristavad lehtpuude ribad on nagu seinad, mis varjavad jõel toimuvat ja raskendavad tihtilugu ligipääsu jõele. Eriti siis, kui nende puude keskele on pikitud rohkelt lamapuitu ja humalavääte. Veelindudele on need puude read varjumispaik ja liikumiskoridor: päris suur osa väikelindude rändest toimub sisemaal just piki jõekaldaid.