Vaimse tervise kuu ⟩ Näitus, mis aitab ellu jääda

“Üks vapustav infokild, mis minuni jõudis Tallinn Music Weeki vahendusel, oli see, et sõjaolukorras jääb rohkem ellu inimesi, kes tegelevad mingi kunstiga. Mina veel mõtlesin, kuidas see üldse võimalik on? Pommid lendavad, mürsud langevad ja siis sa kuskil joonistad või laulad,” arutles Vaus-Tamm. “Aga ilmselt selle tõttu, et inimesel on võimalik põgeneda sellest õudusest, sellest õõvastavast reaalsusest, muutubki ta tugevamaks ja jääb isegi sõjas ellu. Loeb see, et suudad kanaliseerida oma energia kuskile mujale kui ainult sellesse tänapäeva ...”