Juhtkiri ⟩ Ka väiksema hääl peab kõlama

Mõte sellest, kuidas Euroopa Liit sõidab Eesti huvidest üle ilma meie soove arvestamata, võtab kõhedaks. Õnneks on meil, hoolimata pisukesest rahvaarvust ja panusest ühisesse rahakotti, õigus suures osas küsimustes võrdsetena kaasa rääkida. Muidugi pole meil suurriikidega võrreldes päris sama sõnakaalu, kuid et meid ühena liidu liikmetest võetakse kuulda ja meie arvamusega arvestatakse, on ülitähtis.