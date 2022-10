Armas algatus kutsub üles võhivõõra südamesoovi valvama

Võrgustiku Pärnu projektijuht Agnes Sirg rääkis, et keskuses juhatab õige paigani stend kahe suure depriessiooniteemalise plakatiga. “Seal on laud, kus kaks kaussi. Saad kirjutada oma südamesoovi ja panna sinna ning võtta täiesti võõra inimese soovi vastu,” kirjeldas Sirg.

Kuna tegu on võõra unistusega, pole see mõeldud otseseks täitmiseks. “Sa saad olla selle kaitsja, mõelda selle peale ja loota, et inimesel soov täituks,” rääkis Sirg. “See on lihtne heategu ja viis ennast paremini tunda, teisele rõõmu teha.”