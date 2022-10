Nädalast jäi kõlama ⟩ Vähem teatrit, rohkem tegusid

Sel nädalal jõudis avalikkuse ette, et paar aastat tagasi Pärnumaa omavalitsuste liidust (POL) välja astunud Pärnu linn võib sellega taas liituda. Linn on küll seda meelt, et maakonna arenguvedur võiks olla sihtasutus Pärnumaa arenduskeskus, kuid väiksemad omavalitsused eelistavad POLi, kus neil on suurem sõnaõigus. Kui kokkuleppele ei jõuta, on oht jääda maakonna arendusrahadest ilma. Vaidlus endiselt käib.