Pärnust pälvisid haridusstipendiumi maailmameister ja 69kordne Eesti tšempion

“Esimesel õppeaastal proovisin täiskoormusega tudengi- ja samal ajal saavutussportlase elu ning sain väga kiiresti aru, et see ei ole jätkusuutlik. Minu õpingud on küll veninud kuue aasta peale, aga olen siiralt tänulik EOK-le, et olen saanud oma õpinguid hajutada. Sportlaskarjääri järgsele ajale mõeldes on hing väga rahul ja julgustan teisigi sportlasi seda teed ette võtma,” rääkis Pärnust pärit 69kordne Eesti meister.