Galerii ⟩ Sadakond pärnumaalast sõitis kalli elektri vastu protestima

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) Pärnumaa ringkonna juhi Helle Kullerkupu jutu järgi võetakse teel veel paarkümmend inimest peale. “Kaks bussi tuleb kindlalt täis,” ütles Kullerkupp. Küsimusele, kas kaks bussitäit vähe pole, vastas ta, et inimesed on mugavad. “Nad ei ole veel oma rahakotiga tunnetanud seda tõelist kulu, sest kütteaeg alles algab, elekter ja gaas on tegelikult hullumeelse hinnaga,” seletas Kullerkupp, kel elektriarve puudega kütmisest hoolimata paarisaja euro kandis.

​“Minul on ahiküte, see on väga hea: kamin, saun, katel, pliit, viimasena mainitu läheb talvel käiku. Elektriarve oli aga ikka 200 eurot. Boiler võtab kõige rohkem voolu. Süüa teen praegu elektripliidiga, ikka tuleb ju õunakooki teha,” loetles Kullerkupp ja arvas, et elektri universaalhindki on liiga kõrge. Ta lisas, et kui Martin (Helme, toim) oli rahandusminister, arvutas ta, et ka 3,8 sendiga kilovatt-tunni eest teenis Eesti Energia aastas kaks miljonit kasumit.