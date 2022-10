Hoiatus ⟩ Tugev tuul kogub tuure, saarte poole liigub harvaesinev ilmastikunähtus

Sünoptik Kairo Kiitsak teatas sotsiaalmeedias, et Läänemerelt liigub üle Gotlandi Eesti suunas pagiliin ehk kitsaste ägedate äikesepilvede rida, millega juba tunni-paari jooksul kaasneb äike ning tugevad tuuleiilid ja vihmavalingud. "Kui see vöönd hakkab saartele jõudma, paisub tuul äkitselt väga tugevaks," hoiatas Keskkonnaagentuuri sünoptik. "Pagiliine iseloomustab tavaliselt äkilisus ja suur liikumiskiirus," täpsustas tay

Taanis Aalborgi piirkonnas mõõdeti Kiitsaku teatel täna päeval äikeseliini all tuuleiili kiiruseks 31 meetrit sekundis. "Niisuguseid lühiajalisi võimsaid puhanguid joonistavad mõned mudelid ka täna hilisõhtuks Läänemerele ja eelolevaks ööks Soome lahele. Aalborgi mõõtmistulemus on märk sellest, et mudelil on tõsi taga. Öö saab huvitav tulema," lisas Kiitsak.