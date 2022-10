Kristin Tattar lõpetas USA hooaja vinge triumfi ja 35 000dollarise tšekiga

“Uskumatu tunne! Ma tõesti tahtsin seda turniiri võita: mitte seepärast, et siin on suured auhinnarahad, vaid selle tõttu, et see oleks ilus punkt mu suurepärasele hooajale,” rääkis pärnakas vahetult pärast viimase viske tabamist ja karika kättesaamist.