Lihulas näeb liitlasvägede sõjatehnikat

Neljapäeval 11–12.30 läbivad liitlased Lihula keskust, kus sealse kompanii vedamisel on kohalikele korraldatud väike väljanäitus, et võimsate masinatega lähemalt tutvust teha. Vabadussõja mälestussamba juures eksponeeritakse tanke, buldooserit, soomustransportööre ja soomustatud veokeid.

“Liitlasvägede näituse jõudmine Lihulasse on hea näide, kuidas liikmeskonna poolest väike Kaitseliidu üksus saab teha suuri asju tihedas koostöös naabritega,” ütles Kaitseliidu Lääne maleva Lihula üksikkompanii pealik nooremseersant Reimo Reimer. “Meil on hea meel, et oleme peale ülemerenaabrite Saaremaa malevast võitnud liitlasvägede usalduse, misläbi saame pakkuda kohalikule kogukonnale ainulaadset elamust sisuliselt nende kodus.”