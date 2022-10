Noored laulavad praegu: „Veel on aega, päästke noored hinged!” ja Nublu laulab Narva neiust, kelle juustesse on põimitud Georgi lint.

Ukrainas käiv sõda on seadnud Eesti riigi ja omavalitsused keerulisse olukorda: kus on sõjapõgeniku kodu? Eestis ja siin Pärnus. Nüüdseks on Eesti riigipiiri ületanud juba üle 110 000 slaavlase. Pool on edasi läinud, aga teine pool? Kusagil peavad need inimesed elama? Paljud on lastega pered.