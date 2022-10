Loodusvaatlus ⟩ Siidisabad uurivad olusid

Kuigi oleme reipal sammul teel sombuste ja pimedate päevade suunas, on kuulda, näha ja avastada palju vähem värvilisemal ajalgi. Aeg-ajalt alla tuleva vihma kiuste näivad metsad mitmel pool kuivavõitu. Selle tunnistuseks olgu või vähese veega kraavid ja ojadki. See aga on oma jälje jätnud tänavusele seenesaagile. Paari nädala eest oli märke, et päris söögiseenteta ei jää ja nüüdki leiab tõeline seenehuviline nii mõndagi korvi.