Jan Uuspõld Endlas: Tasub ikkagi öelda, mida sa teha tahad

“Kleer Maibaum on mul kursaõde (lavakunstikooli 18. lend, toim). Aga Ingomariga (Vihmariga, toim) oleme sõbrad, võib öelda, et me oleme eluaeg tundnud teineteist. Aga trupp on täitsa uus. Mul on nii põnev, nii tore. Kõik see suur maja ja Endla! Väga päikeseline on mul siin see olemine,” lausub Uuspõld heatujuliselt. Ja tunnistab kohe, et tal on lakkamatu nälg. “Selline psühholoogiline draama-komöödia, mis ta meil on, nõuab ülimat täpsust, psühho-füüsilist asendit ja selle otsimine on nii energiat nõudev. Pärast proovi oled korralikult rihmaks tõmmanud ennast. Praegu ka – ma sõin ühe supi ära, ma ei tundnudki. Nagu oleks kerisele visatud,” avaldab näitleja.