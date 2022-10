Ave Laas ⟩ Kaugtööst on saanud uue aja norm

On ammu tõestatud, et looderdamise asemel kipuvad kaugtöötajad üle töötama.

Kaugtöötamine on viimastel aastakümnetel muutunud populaarseks motivatsioonimeetmete osaks. Esmalt pakuti aja- ja kohapaindlikku tööd peamiselt IT-sektori töötajatele. See tähendab: tee, kus tahad ja millal tahad – peamine, et töö on tehtud. Koroonaaeg oli justkui kaugtöö võidukäik. Rahvas kadus kodukontoritesse ja hakkas rohkem iseenda tööd juhtima.