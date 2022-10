Haritlased viskuvad Rail Balticu rööbastele

Haritlastes on taas avalikku jõudu viskuda ulmelise Rail Balticu (RB) rööbastele, mille rajamise stoppamist tunnistavad isegi need, kes lubasid aastal 2026 kihutada Tallinnast paari tunniga Riiga ooperiteatrisse. Praeguse olukorra kirjeldusega tuleb kiirreisijal Pärnus vagunist välja astuda, sest see on Baltikumi pealinna asemel esialgne sihtjaam. Kas neile vaatab siis siin vastu hiigelmõõtmetes rahvusvaheline reisijate terminal Vesijooksik, on iseküsimus.