Puhumisreidil tabatud juhtide põhjendused tulid kui ühelt ja samalt plaadilt

“Alustasime nende suhtes väärteomenetlust. Samuti tabasime reidi käigus ühe juhtimisõiguseta sõidukijuhi. Muid liiklusseaduse rikkumisi me eile õhtul ei tuvastanud,” raporteeris politseinik.

Univeri hinnangul on neli joobetunnustega juhti tööpäeva hilisõhtul südalinna liikluses kahetsusväärselt suur hulk.

Enamik roolijoodiku märgi külge saanud sohvreid põhjendas eksimust kui ühelt plaadilt: “Mitu juhti, kellel eile joobe tuvastasime, põhjendasid seda sellega, et olid õhtusöögi kõrvale tarvitanud alkoholi,” rääkis Univer. “Kui on teada, et tuleb samal õhtul veel sõitma minna, tuleks söögi kõrvalt alkohol ära jätta.”