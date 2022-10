Sõja eest pagenud psühholoog Lilli Kull: Kui pakute abi teistele, aitate iseennastki

Psühholoog ja terapeut Lilli Kull tunnistab, et tedagi on puudutanud ellujäänu süütunne. Ta ei suutnud alguses rõõmu tunda siinsest ilusast kontorist ja mugavusest. Ta tundis, et ta põgenes, ehkki pidanuks olema Ukrainas. Siin kaasmaalasi aidates annab ta aga oma panuse.

Foto: Urmas Luik