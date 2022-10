nädalast jäi kõlama ⟩ Graniiti raiutud suurmees

Kujur Vergo Verniku ja arhitekt Toivo Tammiku loodud ja hiiglaslikku pead kujutava mälestusmärgi üle võib vaielda. See võib meeldida või ei, kuid teenekas riigijuht on jõudnud aukohale, mida ta igati väärib. Igal juhul on äsja püstitatud graniitsammas väljapaistev ja mõjukas.