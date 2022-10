Kolumn ⟩ Mõtisklemise aeg

Hilissügis oma sünguses ja aina pikeneva pimeda ajaga on kujundanud eestlase hingeelu aastasadu. See on aeg, mil on mõnus end kodus tule paistele sättida ja endasse süveneda. Ehk just selline süüvimine oma mõtetesse, tunnetesse ja meenutustesse on andnud meile seda hingesügavust, mis aitab siinses kliimas vastu pidada. Teinud meid vaimult tugevaks.