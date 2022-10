Vaprus sai Tartus kibeda kaotuse: kui ise ei löö, siis lüüakse sulle

Vapruse kapten Magnus Villota ütles mängujärgses intervjuus, et sel viisil kaotada on väga kibe.

“Oli selline mäng, et kes värava lööb, see võidab. Meil oli oma võimalus. Usun, et kui oleksime värava kirja saanud, saanuks võidupunktid meie,” ütles ta Soccernet.ee ülekandes.